В кинотеатре "CinemaPlus" прошла презентация комедийного фильма "TheGame"

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в торговом центре "GənclikMall", прошла презентация приключенческого комедийного фильма "TheGame".

Как сообщает Report, премьерный показ посетили звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, медиа-персоны, многочисленные представители СМИ. Среди них - народные артисты, актеры театра и кино и многие другие.

На премьере актеры фильма "The Game" делились с представителями СМИ впечатлениями от съемочного процесса, рассказывали о комичных ситуациях, которыми полна не только сама кинолента, но и закадровый процесс. Отметим, что в комедию наряду с азербайджанскими актерами, также вовлечены и турецкие кинозвезды.

Так, присутствующий на премьере в Баку турецкий актер Эрай Тюрк, хорошо знакомый азербайджанским зрителям по роли в сериале "Kurtlar Vadisi", отметил, что рад сотрудничеству с азербайджанскими кинематографистами. Актер рассказал, что в ходе визита в Азербайджан посетил Баку, Шеки и Габалу.

После того как все гости заняли свои места в зрительном зале кинотеатра, на сцену были приглашены члены съемочной группы фильма. Выступивший на мероприятии режиссер кинокомедии Орхан Байрамов выразил признательность всему творческому коллективу.

В фильме снялись Серкан Гендж, Айшен Батигун, Эрай Тюрк, Вюсал Гаджи Гадыр, Гюльшан Гусейнли, Ярослав Трифонов, Бахруз Вагифоглу, Пярвиз Мамедрзаев, Эльшан Рустамов, Абдулгани Алиев, Пярвин Абыева, Ширзад Пираллахи и другие.

По сюжету фильма, русский мафиози Николай, который является приближенным к Юрию, крадет известную алмазную карту "Сердце Востока" и бежит в Стамбул. Юрий отправляет своих людей вслед за Николаем. В Стамбульском лесу Кузей между их людьми начинается погоня. Случайным образом карта попадает в руки 3-х турков Дерья, Тайфун и Седа. Чтобы узнать содержимое карты, они направляются к азербайджанскому профессору, проживающему в Стамбуле. По карте выясняется, что известный алмаз "Сердце Востока" находится в древнем городе Азербайджана - Шеки. После этой информации турки направляются в Шеки. Вслед за турками в Шеки следуют люди мафиози Юрия одновременно с людьми азербайджанского мафиози Рустама. И все эти события разворачиваются вокруг поиска известного алмаза "Сердце Востока".