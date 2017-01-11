В кинотеатре "CinemaPlus Azerbaijan" пройдет "Ночь в кино"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре "CinemaPlus Azerbaijan" в ночь с 13-го на 14-е января состоится киномарафон с тремя фильмами. Как сообщает Report, c 23:30 до 6.00 утра гостям будут показаны фильмы "Плохой Санта", "Ёлки 5" и "Ла-Ла Ленд".

В перерывах между сеансами всех ждет атмосфера Нового Года с музыкальным сопровождением. Также будет фуршетный стол, алкогольные и без алкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

Билеты можно приобрести в кассах "CinemaPlus Azerbaijan".

Цена билета: 25 АЗН, VIP 40 АЗН.

Дополнительная информация по номеру: 012 499 89 88 или 119.