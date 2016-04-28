В доме умершего музыканта Принса нашли сильнодействующие медикаменты

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В доме музыканта Принса в пригороде Миннеаполиса, где он скончался 21 апреля, были обнаружены сильнодействующие опиоидные препараты, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

Местные власти обратились в Управление по борьбе с наркотиками США с просьбой оказать помощь в расследовании смерти Принса.

Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, откуда у музыканта появились сильнодействующие медикаменты и были ли они ему прописаны в рамках лечения.

Точная причина смерти знаменитого музыканта и певца пока официально не называется.

Принс умер в своем доме в штате Миннесота в возрасте 57 лет. За несколько дней до смерти, сразу после концерта музыканту стало плохо, и он был на скорой помощи доставлен в больницу.

За время выступления на сцене было продано более 100 млн. копий записей Принса. В 2004 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.