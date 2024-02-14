О нас

В CinemaPlus стартует показ турецкого фильма Lohusa

В CinemaPlus стартует показ турецкого фильма Lohusa В сети кинотеатров CinemaPlus с 15 февраля пройдет показ турецкой комедии Lohusa (Молодая мама).
Шоу-бизнес
14 февраля 2024 г. 12:47
В CinemaPlus стартует показ турецкого фильма Lohusa

В сети кинотеатров CinemaPlus с 15 февраля стартует показ турецкой комедии Lohusa (Молодая мама).

Как сообщает Report, режиссером фильма является Кыванч Баруоню, в главных ролях Гюпсе Озай, Онур Гюрчай и Хазал Тюресан.

Гюпсе Озай играет молодую мать, которая пытается приспособиться к новой жизни со своим маленьким ребенком. Актриса сама недавно стала мамой, поэтому все эмоции и трудности ей знакомы.

В фильме Бурджу и Онур - семейная пара, с нетерпением ожидающая дня, когда у них родится ребенок. Бурджу, которая на протяжении всей беременности игнорирует предупреждения о жизни после родов, уверена, что она не впадет в депрессию. Однако бессонница и гормональный сбой, а также уход за ребенком в одиночку заставляют ее столкнуться с совершенно другими реалиями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da “Lohusa” türk filminin nümayişi başlayır

Другие новости из категории

Билли Айлиш получила Грэмми за Запись года
Билли Айлиш получила "Грэмми" за "Запись года"
5 февраля 2024 г. 08:44
Умер основатель Boney M.
Умер основатель Boney M.
23 января 2024 г. 18:33
В CinemaPlus пройдет показ фильма Большая гонка. Лянча против Ауди
В CinemaPlus пройдет показ фильма "Большая гонка. Лянча против Ауди"
17 января 2024 г. 16:30
Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году
Фильм о жизни Майкла Джексона выйдет в 2025 году
14 января 2024 г. 05:47
Звезда сериала Фауда от Netflix получил ранение в секторе Газа
Звезда сериала "Фауда" от Netflix получил ранение в секторе Газа
9 января 2024 г. 13:26
Умер британский актер Том Уилкинсон
Умер британский актер Том Уилкинсон
30 декабря 2023 г. 22:32
В Нахчыване впервые проходит ”Зимний фестиваль - Snowfest
ФотоВ Нахчыване впервые проходит ”Зимний фестиваль - Snowfest"
25 декабря 2023 г. 20:45
Нахчыван готовится к зимнему фестивалю Snow fest
ФотоНахчыван готовится к зимнему фестивалю Snow fest
23 декабря 2023 г. 22:08
Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул Мисс Земля - 2023
Представительница Албании Дрита Зири завоевала титул "Мисс Земля - 2023"
23 декабря 2023 г. 02:41
Умер актер сериала Бруклин 9-9 Андре Брауэр
Умер актер сериала "Бруклин 9-9" Андре Брауэр
13 декабря 2023 г. 07:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi