В CinemaPlus стартует показ турецкого фильма Lohusa

В сети кинотеатров CinemaPlus с 15 февраля пройдет показ турецкой комедии Lohusa (Молодая мама).

В сети кинотеатров CinemaPlus с 15 февраля стартует показ турецкой комедии Lohusa (Молодая мама).

Как сообщает Report, режиссером фильма является Кыванч Баруоню, в главных ролях Гюпсе Озай, Онур Гюрчай и Хазал Тюресан.

Гюпсе Озай играет молодую мать, которая пытается приспособиться к новой жизни со своим маленьким ребенком. Актриса сама недавно стала мамой, поэтому все эмоции и трудности ей знакомы.

В фильме Бурджу и Онур - семейная пара, с нетерпением ожидающая дня, когда у них родится ребенок. Бурджу, которая на протяжении всей беременности игнорирует предупреждения о жизни после родов, уверена, что она не впадет в депрессию. Однако бессонница и гормональный сбой, а также уход за ребенком в одиночку заставляют ее столкнуться с совершенно другими реалиями.