 Наверх

В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ турецкой комедии "Bayi toplantısı" - ВИДЕО

В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ турецкой комедии

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", состоялся предпремьерный показ турецкой комедии "Bayi toplantısı" от создателей известного фильма "Yol Arkadaşım".

Как сообщает Report, режиссёр - Бедран Гезель. 

В главных ролях - Ибрагим Беюкак, Онур Булду, Догу Демиркол, Бюшра Пекин и Сафа Сары.

Фильм "Bayi toplantısı" рассказывает о захватывающих приключениях, с которыми сталкиваются трое незнакомых друг с другом продавцов техники. Намик, Адам и Садик, которые сталкиваются с трудностями, не имеют другого выбора, кроме того как доверять друг другу и поспешить спасти своих коллег.

Фильм будет в прокате с 27-го февраля во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!