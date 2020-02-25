В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ турецкой комедии "Bayi toplantısı" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", состоялся предпремьерный показ турецкой комедии "Bayi toplantısı" от создателей известного фильма "Yol Arkadaşım".

Как сообщает Report, режиссёр - Бедран Гезель.

В главных ролях - Ибрагим Беюкак, Онур Булду, Догу Демиркол, Бюшра Пекин и Сафа Сары.

Фильм "Bayi toplantısı" рассказывает о захватывающих приключениях, с которыми сталкиваются трое незнакомых друг с другом продавцов техники. Намик, Адам и Садик, которые сталкиваются с трудностями, не имеют другого выбора, кроме того как доверять друг другу и поспешить спасти своих коллег.

Фильм будет в прокате с 27-го февраля во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.