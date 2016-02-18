​В "CinemaPlus" состоялся показ звездной комедии "Образцовый самец 2" - ВИДЕО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" приступил к показу новой звездной комедии о мире моды "Образцовый самец 2". Как сообщает Report, компания Paramount Pictures объявила, что трейлер этого фильма побил рекорд и стал самым популярным трейлером комедии всех времен.

Количество звезд в фильме зашкаливает: режиссер, сценарист и исполнитель заглавной роли – Бен Стиллер, а также не нуждающиеся в представлении Оуэн Уилсон, Пенелопа Крус, Кристен Уиг и Уилл Феррелл. Дизайнерами были Том Форд,Томми Хилфигер, Карл Лагерфельд, Виктория Бекхэм и cупермодели Хайди Клум и Клаудия Шиффер. Бен Стиллером пригласил сыграть в картине певца и лицо Calvin Klein Jeans Джастина Бибера.

По миру катится волна убийств знаменитостей. Специальный агент модной полиции Монтана Гроссо обращается за помощью в расследовании когда-то топовому мужчине-модели Дереку Зуландеру. Сможет ли он в компании своего заклятого друга Ханселя остановить преступления на модной почве и триумфально вернуться на подиум в мире, где для обретения всеобщей популярности достаточно одного селфи?

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Отметим, что Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".