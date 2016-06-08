​В "CinemaPlus" состоялся показ фильма "Иллюзия Обмана 2" за 3 дня до мировой премьеры - ВИДЕО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" 28 Mall впервые в Азербайджане провел закрытый предпремьерный показ самого ожидаемого фильма "Иллюзия oбмана 2" за 3 дня до мировой премьеры.

Как сообщает Report, фойе было оформлено в духе фильма, повсюду были карты, деньги, таинственные сундуки и сейфы. До начала фильма гостей ждал сюрприз - приглашенный фокусник показал несколько своих фокусов. Также были проведены розыгрыши с призами. В этот вечер гостями были звезды шоу-бизнеса, известные журналисты, блоггеры и предприниматели крупных организаций.

Перед показом фильма генеральный директор сети кинотеатров "CinemaPlus" Заур Дарабзаде проинформировал участников мероприятия о ключевых направлениях расширения деятельности "CinemaPlus". По его словам, в конце года будет открыта новая сеть кинотеатра на месте кинотеатра "Азербайджан", а также в торговом центре Ganjlik Mall. Этим летом киноманы смогут посетить трехзальный кинотеатр в "Amburan Mall" в пригороде Баку.

Гендиректор компании Cinema Distribution Фаиг Кязимов подчеркнул, что компания всегда готова радовать азербайджанских зрителей самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы. Было отмечено, что практика проведения предпремьерных показов одних из самых ожидаемых кинокартин также будет продолжена.

Спонсорами показа были: Suidmansarayı, производитель косметики Gazelli Group, Итальянский бренд Nomination, Немецкий бренд мебели и аксессуаров KAREDesign и радио AVTO FM.

Фильм официально был представлен компанией "CinemaDistribution".

Хотим отметить, в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана состоялось открытие кинотеатра "CinemaPlus", который находится по адресу Низами 8, на 4-ом этаже Торгового Центра "Xəmsə Park".

Кинотеатр "CinemaPlus" 28 Mall находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой IOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus