В CinemaPlus состоялась презентация технологии 4DX для представителей CМИ

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ Dəniz Mall прошёл показ фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с новейшей технологией 4DX для представителей медиа, сообщает Report.

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ Dəniz Mall прошёл показ фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с новейшей технологией 4DX для представителей медиа, сообщает Report.

Технология 4DX — это совершенно новый формат для просмотра лучших голливудских фильмов. Благодаря внешним эффектам все зрители в зале испытывают одни и те же ощущения, что усиливает чувства погружения и удовольствие от просмотра кино.

Движения персонажей были очень эффектными. Сначала кресла двигались из стороны в сторону, а когда герои падали на землю, то зрители получали достаточно ощутимый толчок в бок. Формат передаёт настоящее ощущение полёта.

Дополнительные эффекты, такие как резкий воздушный поток, запахи, встроенные в кресло динамики, вибрация и порывы воздуха, направленные в лицо, или водяные брызги, делают чувства погружения ещё более глубоким.

Фильм произвёл настолько сильные впечатления, что журналисты взглянули на кино другими глазами.

Режиссёр фильма Джон Уоттс.

В главных ролях Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Джейкоб Баталон, Зендая, Тони Револори, Мариса Томей, Джейми Фокс, Альфред Молина и Уиллем Дефо.

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле.