В CinemaPlus прошел пресс-показ комедии "Почти мачо"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошёл предпремьерный пресс показ романтической комедии производства Казахстан - «Почти мачо», сообщает Report.
Журналисты получили положительные эмоции и позитив, после напряженного рабочего дня.
Режиссёр фильма Бакыджан Джиеналлы. В главных ролях: Дастан Оразбеков, Камшат Жолдыбаева и Абунасыр Сериков.
Продолжительность 100 минут. Возрастное ограничение 14+
Стоматолог Дамир получает долгожданное предложение: работа в престижном медицинском центре в США. Но его мать ставит его перед выбором - либо он женится и улетает вместе с будущей женой, либо он остается в стране. Дамир узнает от своего пациента, что существует некое агентство знакомств, и именно там ему готов помочь пикап-тренер Ардак. Справится ли он с такой сложной задачей? Ведь у него всего лишь 2 месяца.
Поддержку в организации мероприятия оказали:
Фильм «Почти мачо» демонстрируется только в сети кинотеатров CinemaPlus.
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