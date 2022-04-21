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В CinemaPlus прошел пресс-показ комедии "Почти мачо"

В CinemaPlus прошел пресс-показ комедии "Почти мачо" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ «Gənclik Mall» прошёл предпремьерный пресс показ романтической комедии производства Казахстан - «Почти мачо», сообщает Report.
Шоу-бизнес
21 апреля 2022 г. 16:12
В CinemaPlus прошел пресс-показ комедии Почти мачо

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошёл предпремьерный пресс показ романтической комедии производства Казахстан - «Почти мачо», сообщает Report.

Журналисты получили положительные эмоции и позитив, после напряженного рабочего дня.

Режиссёр фильма Бакыджан Джиеналлы. В главных ролях: Дастан Оразбеков, Камшат Жолдыбаева и Абунасыр Сериков.

Продолжительность 100 минут. Возрастное ограничение 14+

Стоматолог Дамир получает долгожданное предложение: работа в престижном медицинском центре в США. Но его мать ставит его перед выбором - либо он женится и улетает вместе с будущей женой, либо он остается в стране. Дамир узнает от своего пациента, что существует некое агентство знакомств, и именно там ему готов помочь пикап-тренер Ардак. Справится ли он с такой сложной задачей? Ведь у него всего лишь 2 месяца.

Поддержку в организации мероприятия оказали: ресторан «Etiler», креативная компания Light in Black» и Şeh Su.

Фильм «Почти мачо» демонстрируется только в сети кинотеатров CinemaPlus.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCinemaPlus-da “Maço kimi” komediyasının mətbuat üçün nümayişi olub

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