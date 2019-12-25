В CinemaPlus прошла шоу-программа для фанатов фильма "Звёздные войны" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus прошла шоу-программа, посвящённая финальной части космической саги "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Как сообщили Report в кинотеатре, на красной дорожке перед рекламным стендом зрители с большим удовольствием фотографировались с участниками светового шоу.

Фильм снят режиссёром Джей Джей Абрамс. В главных ролях - Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Поддержку в организации мероприятия оказали креативная компания "Light in Black" и "Show1Baku".

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.