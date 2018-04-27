В CinemaPlus проходит показ анимационного фильма с профессиональным азербайджанским дубляжом - ВИДЕО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу анимационного фильма "Славные пташки" производства Исландии и Бельгии с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, анимационный фильм дублировали Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Алихан Раджабов, Эркин Эргин, Кямран Агабалаев, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Земфира Абдулсамедова и Вюсал Гаджигедир.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного анимационного фильма является Аудни Аусгейрссон.

Краткое описание: Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину - тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

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