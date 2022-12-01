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В CinemaPlus для представителей СМИ прошел показ музыкальной комедии "Kendi Yolumda"

В CinemaPlus для представителей СМИ прошел показ музыкальной комедии "Kendi Yolumda" В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall, при поддержке компании Cinema Distribution для представителей СМИ прошел показ музыкальной турецкой комедии "Kendi Yolumda".
Шоу-бизнес
1 декабря 2022 г. 13:39
В CinemaPlus для представителей СМИ прошел показ музыкальной комедии Kendi Yolumda

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall, при поддержке компании Cinema Distribution для представителей СМИ прошел показ музыкальной турецкой комедии "Kendi Yolumda".

Как сообщает Report, главным режиссером фильма является Омэр Фарук Сорак, в главных ролях - Гёкхан Озогуз, Гёкче Бахадыр и Ферит Актух.

Фильм посвящен популярной турецкой музыкальной группе Athena. Гёкхан Озогуз, солист группы Athena, отправляется в путешествие. Однако из-за поломки транспортного средства ему приходится сделать вынужденную остановку в Адане.

Добравшись до автосалона, он знакомится с Омером Али, который работает механиком и также увлекается музыкой. Омер даже пробует сочинять собственные песни. Прослушав одну из его песен, Гёкхан советует ему не останавливаться на достигнутом.

Омер сетует на то, что его отец желает видеть в нем лишь автомеханика. Омер задает Гёкхану вопрос о том, смог ли он стать звездой, если бы жил в Адане и работал автомехаником? Эти слова вливаются в подсознание Гёкхана. Пока ремонтируется его автомобиль, Гёкхан засыпает и видит сон, в котором он обычный автомеханик из Аданы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər “CinemaPlus”da “Kendi Yolumda” türk komediyasını izləyiblər

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