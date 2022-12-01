В CinemaPlus для представителей СМИ прошел показ музыкальной комедии "Kendi Yolumda"

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall, при поддержке компании Cinema Distribution для представителей СМИ прошел показ музыкальной турецкой комедии "Kendi Yolumda".

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall, при поддержке компании Cinema Distribution для представителей СМИ прошел показ музыкальной турецкой комедии "Kendi Yolumda".

Как сообщает Report, главным режиссером фильма является Омэр Фарук Сорак, в главных ролях - Гёкхан Озогуз, Гёкче Бахадыр и Ферит Актух.

Фильм посвящен популярной турецкой музыкальной группе Athena. Гёкхан Озогуз, солист группы Athena, отправляется в путешествие. Однако из-за поломки транспортного средства ему приходится сделать вынужденную остановку в Адане.

Добравшись до автосалона, он знакомится с Омером Али, который работает механиком и также увлекается музыкой. Омер даже пробует сочинять собственные песни. Прослушав одну из его песен, Гёкхан советует ему не останавливаться на достигнутом.

Омер сетует на то, что его отец желает видеть в нем лишь автомеханика. Омер задает Гёкхану вопрос о том, смог ли он стать звездой, если бы жил в Адане и работал автомехаником? Эти слова вливаются в подсознание Гёкхана. Пока ремонтируется его автомобиль, Гёкхан засыпает и видит сон, в котором он обычный автомеханик из Аданы.