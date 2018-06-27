В CinemaPlus Amburan Mall состоялось торжественное открытие летнего сезона на открытом воздухе

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan Mall под открытым небом состоялась первая барбекю-вечеринка в Баку.

Как сообщает Report, в этот вечер гостями были азербайджанские звезды, предприниматели, руководители крупных организаций, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блогеры, представители бомонда и СМИ.

В кинотеатре также была организована праздничная атмосфера с музыкальным сопровождением. Весь вечер диджей зажигал публику динамичной музыкой.

Мероприятие было завершено показом испанского драматического фильма "Эскобар" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Фильм дублировали: Агиль М. Гулиев, Оксана Расулова, Турал Асадов, Эльшан Рустамов, Кязым Абдуллаев, Вюсал Муртузалиев, Саид Низами, Ровшан Мамедли, Хатаи Али, Вюсал Гаджигедир, Хусния Мурватова, Раксана Велиева, Вюсал Халыгоглу, Назакят Шахбази, Земфира Абдулсамедова, Мюшфиг Мирзазаде, Вугар Гусейнов и Кямран Агабалаев.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссеры - Орхан Агаларов и Натиг Ширалиев, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, переводчик - Афаг Васифгызы, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссёром и сценаристом фильма является Фернандо Леона де Араноа. Лента рассказывает о колумбийском наркобароне Эскобаре. В главных ролях Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард.

Также для многих кинолюбителей кинотеатр премиум-класса CinemaPlus Amburan будет работать 24 часа.

Кинотеатр расположен в поселке Бильгя, на первом этаже торгового центра Amburan Mall. В кинотеатре CinemaPlus Amburan 3 зала, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами испанского производства. Помимо этого, в кинотеатре CinemaPlus Amburan Mall применяется технология Master İmage 3D.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, ресторан TORO Steak House, винная компания Merit Brand, Red Bull, курьерская служба TNT и пивоваренный завод Балтика-Баку.