Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бразилии задержан подозреваемый в убийстве исполнительницы песни "Ламбада" Лоалвы Браз, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мужчина заявил, что участвовал в преступлении с двумя сообщниками, а его мотивом стала месть – подозреваемый работал в гостинице, которая принадлежала певице, однако был уволен.

В полиции считают, что преступники не собирались убивать певицу, однако она оказала отчаянное сопротивление. Нападавшие забрали у Лоалвы Браз четыре с половиной тысячи долларов, а также "золотой диск", который она получила за исполнение Ламбады.

Напомним, этот хит на рубеже 90-х годов занимал первые строчки в хит-парадах разных стран.