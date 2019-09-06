В Баку состоялась премьера фильма "ЖАРА" - ФОТО

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялась долгожданная премьера романтической комедии "ЖАРА".

Как сообщает Report, на премьерном показе фильма приняли участие Эмин Агаларов (EMIN), актерский состав кинокартины, а также представители общественности страны.

Выступая на открытии вечера EMIN отметил, что члены съемочной команды ощущали особую ответственность друг перед другом: "Мы конечно рассчитывали на успех, но оценить его сегодня сможете только вы, ваш потенциальный смех, ваши улыбки".

Автор идеи фильма и продюсер Теймур Джафаров, в свою очередь, также выразил надежду, что бакинские зрители оценят труд всей команды, которая постаралась передать в фильме "национальный колорит страны и красоту Баку".

Съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

Кинематографистам удалось на несколько дней собрать вместе главных звезд России и Азербайджана. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "Wicked Game".