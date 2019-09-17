В Баку состоится концерт известной американской джазовой вокалистки

23 сентября в Международном Центре Мугама состоится концерт нью-йоркской джазовой вокалистки Мишель Уолкер.

Как сообщили Report с центре, на концерте наряду с хитовыми песнями, она исполнит всемирно известные джазовые композиции.

Мишель Уолкер - джазовая вокалистка, со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Но было бы ошибкой причислять М.Уолкер исключительно к романтически настроенным подражателям. Ее персональная исполнительская манера уникальна. Она смешивает классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает легкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.

Следует отметить, что это первый концерт американской певицы в Азербайджане. Свою профессиональную карьеру Мишель начала в 2000-ом году. Дебютный альбом Мишель "Slown down", выпущенный в 2001 году, был номинирован "Washington Area Musician Association" как лучший дебютный альбом года и лучший независимый вокальный джазовый альбом.