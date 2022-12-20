В Азербайджане пройдет молодежный форум ОТГ

В ближайшие годы в Азербайджане пройдет молодежный форум ОТГ.

В ближайшие годы в Азербайджане пройдет молодежный форум ОТГ.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Главного управления по делам турок за рубежом и родственным сообществам Турции Абдулла Эрен на международном форуме Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что в будущем государства-члены ОТГ еще больше расширят свою работу с диаспорскими организациями: “Между азербайджанскими и турецкими диаспорскими организациями налажено очень тесное сотрудничество и мы еще больше укрепим его. В ближайшие годы в Азербайджане пройдет молодежный форум ОТГ. Мы также желаем, чтобы этот форум был проведен в Турции”.

"Наши диаспорские организации время от времени сталкиваются с различными проблемами. После принятия во французском парламенте резолюций против Азербайджана и Турции наши диаспорские организации продемонстрировали единство", - подчеркнул А.Эрен.