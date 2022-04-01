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Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева Советская и российская актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.
Шоу-бизнес
1 апреля 2022 г. 23:45
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Советская и российская актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме "Экипаж", скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил режиссер Николай Лебедев.

"Да, это правда. Это огромное горе", - сказал он. Режиссер добавил, что актриса уже давно тяжело болела.

Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. Ее настоящая фамилия - Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино.

Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".

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