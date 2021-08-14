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Умерла американская певица Нэнси Гриффит

Умерла американская певица Нэнси Гриффит Американская певица в жанре фолк, обладательница премии Grammy Нэнси Гриффит умерла в пятницу в США в возрасте 68 лет.
Шоу-бизнес
14 августа 2021 г. 03:48
Умерла американская певица Нэнси Гриффит

Американская певица в жанре фолк, обладательница премии Grammy Нэнси Гриффит умерла в пятницу в США в возрасте 68 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на заявление звукозаписывающей компании Gold Mountain Entertainment, сотрудничавшей с исполнительницей.

Согласно его сведениям, певица умерла в пятницу утром в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Причина смерти не раскрывается. По данным журнала, в 1990-е годы у исполнительницы дважды был диагностирован рак, который она победила.

Гриффит записала 18 альбомов. Ее творчество было отмечено рядом наград, в том числе премией Grammy в номинации "Лучший современный фолк-альбом" (1994) за пластинку "Другие голоса, другие комнаты" (Other Voices, Other Rooms, 1993), а также премией Brit Awards в номинации "Лучшая международная исполнительница" (1994).

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