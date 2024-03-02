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Умерла американская "икона моды" Айрис Апфель

Умерла американская "икона моды" Айрис Апфель Американский дизайнер, коллекционер, королева декора и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида.
Шоу-бизнес
2 марта 2024 г. 07:00
Умерла американская икона моды Айрис Апфель

Американский дизайнер, коллекционер, королева декора и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, сообщение, подтверждающее факт смерти дизайнера, также размещено на ее странице в Instagram.

Согласно агентству, Апфель была экспертом по тканям. Ее компания Old World Weavers, которую она основала вместе с мужем, специализировалась на торговле тканями и реставрационных работах. Женщина участвовала в разных проектах реставрационных работ в 1950-1992 годы. Среди заказчиков были девять президентов США.

Однако прославилась Апфель благодаря своей выставке в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2005 году.

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