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Умер создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов

Умер создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов Композитор и создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался 7 ноября в Оренбурге.
Шоу-бизнес
7 ноября 2022 г. 18:36
Умер создатель Ласкового мая Сергей Кузнецов

Композитор и создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался 7 ноября в Оренбурге.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он боролся с серьезной болезнью и ухаживал за тяжелобольной матерью. Музыканту было 58 лет.

Отмечается, что на прошлых выходных Кузнецов дал два концерта с исполнителем Семеном Розовым. В октябре композитор выпустил песню "Вот и седая ночь" и снялся в клипе.

В начале 1980-х Кузнецов вел музыкальный кружок в интернате, где воспитывался Юрий Шатунов. В 1986 году вместе с музыкантом Вячеславом Пономаревым он основал группу "Ласковый май". Тогда же коллектив создал свои первые хиты - "Ласковый май", "Белые розы", "Седая ночь" и другие.

За несколько месяцев до смерти Кузнецова - 23 июня - Шатунов скончался от обширного инфаркта.

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