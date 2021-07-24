О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража"

Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Продюсер Алексей Мускатин, который работал с музыкальными группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался.
Шоу-бизнес
24 июля 2021 г. 21:57
Умер продюсер Ласкового мая и Миража

Продюсер Алексей Мускатин, который работал с музыкальными группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался.

Как передает Report, информацию о смерти подтвердил продюсер Андрей Разин на странице в Instagram.

"На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны", - написал его коллега.

По словам Разина, все буду помнить Мускатина, благодаря которому появился коллектив "Ласковый май".

"Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют", - добавил Разин.

Продюсер подчеркнул, что Мускатину пытались помочь многие артисты, однако болезнь оказалась сильнее.

Причина смерти в настоящий момент не уточняется.

Мускатин работал также с группами "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Каннский фестиваль: Джулия Дюкорно удостоена Золотой пальмовой ветви
Каннский фестиваль: Джулия Дюкорно удостоена "Золотой пальмовой ветви"
17 июля 2021 г. 23:56
Скончался известный американский рэпер
Скончался известный американский рэпер
17 июля 2021 г. 06:14
Названы номинанты на премию Эмми
Названы номинанты на премию "Эмми"
13 июля 2021 г. 20:48
Актер сериала Клон госпитализирован с тяжелой формой коронавируса
Актер сериала "Клон" госпитализирован с тяжелой формой коронавируса
12 июля 2021 г. 10:16
Умер отец актера Роберта Дауни-младшего
Умер отец актера Роберта Дауни-младшего
8 июля 2021 г. 06:26
Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру
Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру
7 июля 2021 г. 10:33
Каннский фестиваль: Джоди Фостер стала девятым лауреатом высшей награды
Каннский фестиваль: Джоди Фостер стала девятым лауреатом высшей награды
6 июля 2021 г. 23:35
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены пожениться
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены пожениться
28 июня 2021 г. 09:46
В Москве отменили фестиваль Жара
В Москве отменили фестиваль "Жара"
24 июня 2021 г. 16:34
Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года
Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года
15 июня 2021 г. 03:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi