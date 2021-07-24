Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража"

Продюсер Алексей Мускатин, который работал с музыкальными группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался.

Продюсер Алексей Мускатин, который работал с музыкальными группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался.

Как передает Report, информацию о смерти подтвердил продюсер Андрей Разин на странице в Instagram .

"На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны", - написал его коллега.

По словам Разина, все буду помнить Мускатина, благодаря которому появился коллектив "Ласковый май".

"Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют", - добавил Разин.

Продюсер подчеркнул, что Мускатину пытались помочь многие артисты, однако болезнь оказалась сильнее.

Причина смерти в настоящий момент не уточняется.

Мускатин работал также с группами "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение".