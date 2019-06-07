Умер музыкант Доктор Джон

Певец и композитор Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннэк) умер в четверг в возрасте 77 лет после сердечного приступа. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице музыканта в Facebook.

Семья музыканта поблагодарила всех поклонников его творчества и попросила уважать их право на неприкосновенность личной жизни. Родственники и близкие обещали объявить дату и место похорон позднее.

Доктор Джон являлся ярким представителем джаза, блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Он снискал себе слава благодаря самобытной смеси новоорлеанского блюза с психоделическим роком. Записал более 20 альбомов и завоевал шесть премий Grammy. В марте 2011 года его имя было внесено в Зал славы рок-н-ролла.