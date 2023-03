Умер британский актер, сыгравший в "Звездных войнах" и "Гарри Поттере"

Британский актер Пол Грант, сыгравший в картинах "Звездные войны" и "Гарри Поттер", умер в возрасте 56 лет.

Британский актер Пол Грант, сыгравший в картинах "Звездные войны" и "Гарри Поттер", умер в возрасте 56 лет.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета The Sun со ссылкой на семью актера.

Близкие Гранта сообщили, что он был найден без сознания возле железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона вечером 16 марта. Его доставили в одну из лондонских больниц, где врачи констатировали его смерть. Однако, как говорится в статье, от аппарата жизнеобеспечения он был отключен лишь 19 марта. Точные обстоятельства принятия этого решения, а также причина смерти не сообщаются. Как пишет The Sun, в прошлом актер боролся с пристрастием к алкоголю и наркотикам.

Известность Грант, рост которого составлял 132 см, принесла роль одного из представителей вымышленной расы существ эвок в фильме "Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая" (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983). Позже он исполнил роли гоблинов в фильмах "Лабиринт" (Labyrinth, 1996) с Дэвидом Боуи и в "Гарри Поттере и философском камене" (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001).