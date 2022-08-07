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Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Американский актер Клу Гулагер скончался на 94-м году жизни у себя дома. Как отмечает Deadline, смерть произошла «по естественным причинам».
Шоу-бизнес
7 августа 2022 г. 16:22
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Американский актер Клу Гулагер скончался на 94-м году жизни у себя дома. Как отмечает Deadline, смерть произошла «по естественным причинам».

Как передает Report, эту новость подтвердил режиссер Шон Бейкер, снявший Гулагера в фильме «Мандарин» (2015).

«Мне выпала честь работать с легендой в «Мандарине» и фотосессии для журнала «V» в 2016 году, — поделился Бейкер. — Он был невероятно талантливым, веселым, нежным и добрым. И обожал кино. Мы будем скучать по тебе, Клу».

Сын актера Джон Гулагер почтил память отца на своей странице в Facebook.

В течение 70 лет артист снялся в 165 фильмах, среди которых — «Возвращение живых мертвецов», «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди», «Последний киносеанс», «Кафе «Голубая сойка» и «Другая сторона полуночи». Одной из последних работ Гулагера стала эпизодическая роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (2019).

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