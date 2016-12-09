Украинская телеведущая Леся Никитюк: Азербайджанские мужчины очень внимательны, заботливы, но познакомиться с ними непросто - ИНТЕРВЬЮ

Киев. 9 декабря. REPORT.AZ/ Леся Никитюк известна азербайджанскому зрителю по трэвел-шоу “Орел и решка”, а также телепередаче “Леся здеся” (на украинском телевидении – “Вокруг М”), рассказывающей, легко ли знакомиться с мужчинами в разных странах мира. Высокая блондинка, харизматичная, веселая Леся всегда умеет завладеть вниманием по ту сторону экрана. В интервью Report Леся Никитюк рассказала, как прошли съемки передачи “Леся здеся” в Баку и легко ли познакомиться с азербайджанским мужчиной.

- В ноябре на телеканале "Пятница" вышел выпуск передачи "Леся здеся", посвященный азербайджанским мужчинам. Насколько, как Вам показалось, азербайджанские мужчины заботливы, умеют красиво ухаживать. После просмотра передачи можно сделать вывод, что познакомиться с ними все-таки сложно?

- Как оказалось, познакомиться с азербайджанскими мужчинами действительно непросто! Возможно потому, что мы зачастую привыкли оценивать, исходя из сложившихся стереотипов. И некоторые из этих стереотипов верны - азербайджанские мужчины действительно очень внимательны, заботливы и добры. Но, что касается легкости в общении и готовности идти на эксперименты, в том числе, во время знакомства, - здесь я столкнулась с определенными сложностями. Во время моей прогулки по набережной Баку 80% мужчин просто убегали при любой попытке завести беседу! Наверное, не привыкли к таким инициативным женщинам, которые способны сами сделать первый шаг. Это был мой первый урок – условности и традиции в этой прекрасной стране до сих пор прочны.

- Как вообще пришла идея такой необычной передачи, в которой рассказывается, насколько легко или сложно познакомиться с мужчинами в разных странах мира?

- Все началось еще с “Орла и решки”. Дело в том, что прилетая в любую страну на несколько съемочных дней, мы раньше успевали заснять только самые интересные места, достопримечательности и при этом упускали самое главное – менталитет, особенности культуры самих жителей. А ведь так хотелось просто поболтать с местными по душам за чашечкой кофе или какого-то другого их особенного напитка. Из кадра просто выпадала самая интересная часть любого путешествия – общение и новые знакомства.

В проекте “Леся здеся” (в украинском прокате передача называется “Вокруг М”) нам удалось объединить все эти ключевые моменты. Мы удачно обыграли историю о заморских “принцах”! Согласитесь, многие девочки в детстве мечтают выскочить замуж за арабского шейха или французского графа (улыбается). Так “Леся здеся” стала своеобразным путеводителем по мужчинам и странам.

- Сложным ли был съемочный процесс в Баку? Как мы поняли, с рядом героев пришлось договариваться, чтобы они рассказали о себе, об отношениях мужчин и женщин в Азербайджане, этикете знакомств. В то же время видно, что были моменты, когда вы внезапно, без всяких предварительных договоренностей подходили к мужчинам...

- Такие съемки сами по себе очень непростые, не со всеми героями удается договориться - не все согласны на такую своего рода аферу в личной жизни. Но когда начинаешь рассказывать, что мы снимаем только самых-самых красивых и умных мужчин, парни от таких комплиментов тают, как масло, и уже согласны на все. Кстати, эта особенность присуща мужчинам всех стран – по крайней мере, тех, в которых мы побывали уж точно.

В Азербайджане очень впечатлил профессиональный инструктаж по технике безопасности перед съемками на нефтяной вышке. А я уж повидала этих инструктажей, поверьте!

- В какой стране легче всего оказалось знакомиться с мужчинами и наоборот, где сложнее всего?

- Мне вообще было очень сложно с кем-то самой познакомиться, первой подойти. Но работа есть работа и в кадре приходится вытворять такое, на что в реальной жизни Леся никогда бы не пошла! Если Вы заметили, в этом проекте я очень изменилась, стала намного женственнее и романтичнее, примеряла на себя образ эдакой леди, Леди Ле. И в таком образе мне очень понравилось охотиться на мужчин…

Как показало мое исследование на данной стадии, легче всего идут на контакт мужчины в Германии (говорят, для них секс - все равно что сходить в кино или выпить чашечку кофе), а сложнее всего было разговорить шведов и швейцарцев.

- Впервые ли Вы посетили Баку? Что можете сказать об азербайджанской столице?

- Да, в Баку я была впервые, и меня приятно удивило душевное отношение к Украине и ее гражданам. Я почувствовала себя действительно желанной гостьей, и эта радушная искренность и позитив сопровождали нас в Азербайджане повсюду.

Баку поразил – такое впечатление, что я побывала в городе будущего. Это стремление столицы Азербайджана расти и развиваться очень заразительно!

Еще у вас невероятно вкусная кухня! Так что я обязательно воспользуюсь одним из сотен приглашений и еще приеду просто отдохнуть. А пока хотелось бы выразить огромную благодарность и признательность азербайджанскому народу за прием!

- Каким должен быть настоящий мужчина, чтобы заслужить внимание Леси Никитюк? И вышли ли бы Вы замуж за азербайджанца?

- Лично для меня одним из главных качеств в мужчине является чувство юмора и…рост! Желательно, чтобы выше 1,5 метра (смеется)! А идеальный мужчина должен ждать меня с командировок, готовить тормозки (еда, которая берется с собой, к примеру, на работу – прим. Report) выгуливать собаку и поливать вазоны (смеется).

А по поводу “выйти замуж за азербайджанца”, то после азербайджанского выпуска передачи у меня столько писем, сообщений и предложений от ваших мужчин, что я и не знаю, как выбрать!

- Как в Баку у мужчин с юмором?

- Сначала мне показалось, что с юмором у них вообще никак! Но это была лишь дань воспитанию, при более близком знакомстве, когда проходил первый шок от того, что Леся действительно здеся, ребята уже не стеснялись шутить.