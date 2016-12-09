Украинская телеведущая Леся Никитюк: Азербайджанские мужчины очень внимательны, заботливы, но познакомиться с ними непросто - ИНТЕРВЬЮ

Киев. 9 декабря. REPORT.AZ/ Леся Никитюк известна азербайджанскому зрителю по трэвел-шоу “Орел и решка”, а также телепередаче “Леся здеся” (на украинском телевидении – “Вокруг М”), рассказывающей, легко ли знакомиться с мужчинами в разных странах мира. Высокая блондинка, харизматичная, веселая Леся всегда умеет завладеть вниманием по ту сторону экрана. В интервью Report Леся Никитюк рассказала, как прошли съемки передачи “Леся здеся” в Баку и легко ли познакомиться с азербайджанским мужчиной.
- В ноябре на телеканале "Пятница" вышел выпуск передачи "Леся здеся", посвященный азербайджанским мужчинам. Насколько, как Вам показалось, азербайджанские мужчины заботливы, умеют красиво ухаживать. После просмотра передачи можно сделать вывод, что познакомиться с ними все-таки сложно?
- Как оказалось, познакомиться с азербайджанскими мужчинами действительно непросто! Возможно потому, что мы зачастую привыкли оценивать, исходя из сложившихся стереотипов. И некоторые из этих стереотипов верны - азербайджанские мужчины действительно очень внимательны, заботливы и добры. Но, что касается легкости в общении и готовности идти на эксперименты, в том числе, во время знакомства, - здесь я столкнулась с определенными сложностями. Во время моей прогулки по набережной Баку 80% мужчин просто убегали при любой попытке завести беседу! Наверное, не привыкли к таким инициативным женщинам, которые способны сами сделать первый шаг. Это был мой первый урок – условности и традиции в этой прекрасной стране до сих пор прочны.
- Как вообще пришла идея такой необычной передачи, в которой рассказывается, насколько легко или сложно познакомиться с мужчинами в разных странах мира?
- Все началось еще с “Орла и решки”. Дело в том, что прилетая в любую страну на несколько съемочных дней, мы раньше успевали заснять только самые интересные места, достопримечательности и при этом упускали самое главное – менталитет, особенности культуры самих жителей. А ведь так хотелось просто поболтать с местными по душам за чашечкой кофе или какого-то другого их особенного напитка. Из кадра просто выпадала самая интересная часть любого путешествия – общение и новые знакомства.
В проекте “Леся здеся” (в украинском прокате передача называется “Вокруг М”) нам удалось объединить все эти ключевые моменты. Мы удачно обыграли историю о заморских “принцах”! Согласитесь, многие девочки в детстве мечтают выскочить замуж за арабского шейха или французского графа (улыбается). Так “Леся здеся” стала своеобразным путеводителем по мужчинам и странам.
- Сложным ли был съемочный процесс в Баку? Как мы поняли, с рядом героев пришлось договариваться, чтобы они рассказали о себе, об отношениях мужчин и женщин в Азербайджане, этикете знакомств. В то же время видно, что были моменты, когда вы внезапно, без всяких предварительных договоренностей подходили к мужчинам...
- Такие съемки сами по себе очень непростые, не со всеми героями удается договориться - не все согласны на такую своего рода аферу в личной жизни. Но когда начинаешь рассказывать, что мы снимаем только самых-самых красивых и умных мужчин, парни от таких комплиментов тают, как масло, и уже согласны на все. Кстати, эта особенность присуща мужчинам всех стран – по крайней мере, тех, в которых мы побывали уж точно.
В Азербайджане очень впечатлил профессиональный инструктаж по технике безопасности перед съемками на нефтяной вышке. А я уж повидала этих инструктажей, поверьте!
- В какой стране легче всего оказалось знакомиться с мужчинами и наоборот, где сложнее всего?
- Мне вообще было очень сложно с кем-то самой познакомиться, первой подойти. Но работа есть работа и в кадре приходится вытворять такое, на что в реальной жизни Леся никогда бы не пошла! Если Вы заметили, в этом проекте я очень изменилась, стала намного женственнее и романтичнее, примеряла на себя образ эдакой леди, Леди Ле. И в таком образе мне очень понравилось охотиться на мужчин…
Как показало мое исследование на данной стадии, легче всего идут на контакт мужчины в Германии (говорят, для них секс - все равно что сходить в кино или выпить чашечку кофе), а сложнее всего было разговорить шведов и швейцарцев.
- Впервые ли Вы посетили Баку? Что можете сказать об азербайджанской столице?
- Да, в Баку я была впервые, и меня приятно удивило душевное отношение к Украине и ее гражданам. Я почувствовала себя действительно желанной гостьей, и эта радушная искренность и позитив сопровождали нас в Азербайджане повсюду.
Баку поразил – такое впечатление, что я побывала в городе будущего. Это стремление столицы Азербайджана расти и развиваться очень заразительно!
Еще у вас невероятно вкусная кухня! Так что я обязательно воспользуюсь одним из сотен приглашений и еще приеду просто отдохнуть. А пока хотелось бы выразить огромную благодарность и признательность азербайджанскому народу за прием!
- Каким должен быть настоящий мужчина, чтобы заслужить внимание Леси Никитюк? И вышли ли бы Вы замуж за азербайджанца?
- Лично для меня одним из главных качеств в мужчине является чувство юмора и…рост! Желательно, чтобы выше 1,5 метра (смеется)! А идеальный мужчина должен ждать меня с командировок, готовить тормозки (еда, которая берется с собой, к примеру, на работу – прим. Report) выгуливать собаку и поливать вазоны (смеется).
А по поводу “выйти замуж за азербайджанца”, то после азербайджанского выпуска передачи у меня столько писем, сообщений и предложений от ваших мужчин, что я и не знаю, как выбрать!
- Как в Баку у мужчин с юмором?
- Сначала мне показалось, что с юмором у них вообще никак! Но это была лишь дань воспитанию, при более близком знакомстве, когда проходил первый шок от того, что Леся действительно здеся, ребята уже не стеснялись шутить.
News DepartmentАвтор новости
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