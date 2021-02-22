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Трейлер "Стервеллы" набрал 71 млн просмотров за сутки

Трейлер "Стервеллы" набрал 71 млн просмотров за сутки Злодейку Стервеллу (Круэллу) Де Виль в приквеле сыграла актриса Эмма Стоун
Шоу-бизнес
22 февраля 2021 г. 18:52
Трейлер Стервеллы набрал 71 млн просмотров за сутки

Трейлер фильма "Стервелла" студии Disney за первые сутки после публикации набрал 71 млн просмотров на разных платформах.

Как передает Report, об этом сообщает Deadline.

Злодейку Стервеллу (Круэллу) Де Виль в приквеле сыграла актриса Эмма Стоун. В фильме "101 далматинец" 1996 года эту героиню играла актриса Гленн Клоуз.

Премьера фильма Крэйга Гиллеспи запланирована на май 2021 года.

Отметим, что трейлеру приквела "101 далматинца" удалось обогнать суточные результаты трейлеров "Малефисенты: Владычицы тьмы" (61,7 млн) и "Аладдина" (60,8 млн).

Рекорд суточных просмотров Disney принадлежит трейлеру фильма "Король Лев" — он в 2018 году собрал за сутки 224 млн.

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