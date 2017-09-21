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    Тома Круза обвинили в причастности к гибели летчиков на съемках фильма

    В сентябре 2015 года на съемках в Колумбии разбились два каскадера - пилоты Алан Пурвин и Карлос Берл
    © The Blast

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Родственники летчиков, погибших на съемках фильма "Сделано в Америке", обвинили актера Тома Круза в причастности к трагедии.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Blast со ссылкой на материалы суда.

    В распоряжении редакции оказался текст иска, поданного в суд в апреле 2016 года. Годом ранее, в сентябре 2015-го, на съемках в Колумбии разбились два каскадера - пилоты Алан Пурвин и Карлос Берл.

    В иске говорится, что режиссер картины Даг Лайман постоянно увеличивал съемочный день: летчиков заставляли выполнять опасные трюки по нескольку раз ради "идеальной картинки". Том Круз против этого решения не возражал.

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