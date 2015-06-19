TIMATI открывает летний сезон в Dalga Beach Nightclub

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Cамый яркий представитель современной клубной культуры, звезда российского шоу-бизнеса, рэпер Тимати открывает летний сезон в Dalga Beach Nightclub.

В шоу-программе, который начнется 20 июня в 22:00 дерзкий мистер Black star Timati представит поклонникам программу, в которую войдут его новые треки и проверенные временем хиты, сообщает Report.

При входе на мероприятие будет осуществляться строгий face и dress контроль, лицам не достигшим 18 лет и вход без присутствия девушек воспрещен.

Цены на билеты шоу программы 30 манатов (стоячие билеты за коктейльными столиками), 60 манатов (сидячие билеты за лаундж столами у сцены), 100 манатов (сидячие билеты в VIP зоне на втором этаже).

Отметим, что на открытии самого большого аквапарка “Dalğa Beach-Aqua Park” также была организована шоу программа с участием таких звезд как DJ Smash, DJ Vendetda.

"Dalga Beach Nightclub" - двухэтажный диско клуб, где использованы специальные звуковые и световые системы. Эти системы будут выставлены компаниями-производителями на продажу в 2017 году.

Страница мероприятия в Facebook - https://www.facebook.com/events/1035500983128320/

Страница Instagram - https://instagram.com/dalgabeach.az

Информация и доставка билетов по номерам: 050 510 10 22 / 012 565-55-35