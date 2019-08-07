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Тарантино: Мой следующий фильм станет последним

Тарантино: Мой следующий фильм станет последним
​Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим

Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я хочу сделать десять фильмов, я хочу, чтобы появился ещё один фильм. И у меня есть еще одна идея", - заявил К.Тарантино на пресс-конференции перед российской премьерой своего фильма "Однажды в ... Голливуде".

Режиссёр отметил, что в новую картину вложил все, что было задумано.

"Я могу вообразить, если думать, что все мои фильмы рассказывают одну и ту же историю, и что каждый фильм - это "вагончик в паровозе", то я хочу сделать фильм, который закроет эту историю", - сказал он, добавив, что данный фильм станет апологетом всех его фильмов.

Рассказывая о съемках, режиссер отметил, что смог снять пять картин в фильме. "Мне очень понравилось снимать фильмы Рика Далтона, фильмы, где он снимался. Мы сняли пять фильмов. Внутри фильма пять фильмов", - отмели К.Тарантино.

В ходе пресс-конференции К.Тарантино признался в любви к советскому фильму "Человек-амфибия".

"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия". Я обожал его, я не знал, что он русский", - сказал режиссёр.

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