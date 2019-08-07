Тарантино: Мой следующий фильм станет последним

Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я хочу сделать десять фильмов, я хочу, чтобы появился ещё один фильм. И у меня есть еще одна идея", - заявил К.Тарантино на пресс-конференции перед российской премьерой своего фильма "Однажды в ... Голливуде".

Режиссёр отметил, что в новую картину вложил все, что было задумано.

"Я могу вообразить, если думать, что все мои фильмы рассказывают одну и ту же историю, и что каждый фильм - это "вагончик в паровозе", то я хочу сделать фильм, который закроет эту историю", - сказал он, добавив, что данный фильм станет апологетом всех его фильмов.

Рассказывая о съемках, режиссер отметил, что смог снять пять картин в фильме. "Мне очень понравилось снимать фильмы Рика Далтона, фильмы, где он снимался. Мы сняли пять фильмов. Внутри фильма пять фильмов", - отмели К.Тарантино.

В ходе пресс-конференции К.Тарантино признался в любви к советскому фильму "Человек-амфибия".

"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия". Я обожал его, я не знал, что он русский", - сказал режиссёр.