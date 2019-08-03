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Суд в США не позволил певцу R. Kelly выйти под залог

​Суд в США не позволил певцу R. Kelly выйти под залог

Бруклинский суд принял решение не освобождать под залог американского певца R. Kelly, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера.

Как передаёт Report, об этом сообщает ABC.

Отмечается, что во время заседания певец отказался признавать свою вину. Судья посчитал, что R. Kelly может попытаться скрыться от правосудия, поэтому должен быть задержан до начала разбирательства.

Ранее сообщалось, что афроамериканские девушки Джойселин Сэвэдж и Азриель Клэри, которых СМИ называют секс-рабынями темнокожего певца R. Kelly, хотят вступиться в его защиту.

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