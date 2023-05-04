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Стартует показ комедийного боевика с участием Джеки Чана

Стартует показ комедийного боевика с участием Джеки Чана В сети кинотеатров CinemaPlus с 4 мая стартует показ комедийного боевика "Кунг-фу жеребец" с участием Джеки Чана.
Шоу-бизнес
4 мая 2023 г. 15:53
Стартует показ комедийного боевика с участием Джеки Чана

В сети кинотеатров CinemaPlus с 4 мая стартует показ комедийного боевика "Кунг-фу жеребец" с участием Джеки Чана.

Как сообщает Report, режиссер и сценарист фильма Ларри Ян.

В главных ролях Джеки Чан, Лю ХаоЦунь, Го Цилинь, Юй Жунгуан, Энди Он.

Фильм про знаменитого мастера боевых искусств и его верного скакуна. Они врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает ТикТок-а. Лао Луо пытается спасти свою любимую трюковую лошадь, которую у него хотят забрать за долги. Лао эффектно дает отпор коллекторам, и вирусное видео с этой дракой приносит ему славу. Но вместе с любовью фанатов их находят и могущественные враги. И великолепный Джеки Чан опять на коне.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da Ceki Çanın iştirakilə “Kung-fu ayğır” döyüş filminin nümayişi başlayır

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