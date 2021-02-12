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Стало известно время начала съемок приквела "Игры престолов"

Стало известно время начала съемок приквела "Игры престолов" Телеканал HBO начнет снимать сериал "Дом дракона" о доме Таргариенов в апреле
Шоу-бизнес
12 февраля 2021 г. 12:21
Стало известно время начала съемок приквела Игры престолов

Телеканал HBO начнет снимать сериал "Дом дракона" о доме Таргариенов в апреле 2021.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова ведущего контент-менеджера HBO Max и HBO Кейси Блойз.

Блойз уточнила, что отправится на съемочную площадку приквела "Игры престолов", если успеет вакцинироваться.

Сюжет сериала "Дом драконов", в основу которого ляжет книга Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", развернется за 300 лет до событий, описанных в саге "Песнь Льда и Огня". Главные роли сыграют Пэдди Консидайн, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит.

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