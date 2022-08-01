О нас

Сталлоне оскорбил семью автора "Рокки" из-за фильма про Ивана Драго

Сталлоне оскорбил семью автора "Рокки" из-за фильма про Ивана Драго Актер Сильвестр Сталлоне обрушился в соцсетях с критикой на продюсера франшизы "Рокки" Ирвина Уинклера. Артиста привела в бешенство новость о разработке спин-оффа про боксера Ивана Драго и его сына.
Шоу-бизнес
1 августа 2022 г. 04:17
Сталлоне оскорбил семью автора Рокки из-за фильма про Ивана Драго

Актер Сильвестр Сталлоне обрушился в соцсетях с критикой на продюсера франшизы "Рокки" Ирвина Уинклера. Артиста привела в бешенство новость о разработке спин-оффа про боксера Ивана Драго и его сына.

Как передает Report, слова Сталлоне приводит Deadline.

"Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети (они также являются продюсерами – ред.) собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности", - возмутился актер.

Сталлоне и Уинклер долгое время спорили по поводу прав на знаменитую кинофраншизу. В следующем году на экраны должна выйти девятая часть серии - "Крид 3". Это будет первая лента саги без Сталлоне в актерском составе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.07.2022)
26 июля 2022 г. 09:11
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар
27 июля 2022 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi