Сталлоне оскорбил семью автора "Рокки" из-за фильма про Ивана Драго

Актер Сильвестр Сталлоне обрушился в соцсетях с критикой на продюсера франшизы "Рокки" Ирвина Уинклера. Артиста привела в бешенство новость о разработке спин-оффа про боксера Ивана Драго и его сына.

Актер Сильвестр Сталлоне обрушился в соцсетях с критикой на продюсера франшизы "Рокки" Ирвина Уинклера. Артиста привела в бешенство новость о разработке спин-оффа про боксера Ивана Драго и его сына.

Как передает Report, слова Сталлоне приводит Deadline.

"Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети (они также являются продюсерами – ред.) собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности", - возмутился актер.

Сталлоне и Уинклер долгое время спорили по поводу прав на знаменитую кинофраншизу. В следующем году на экраны должна выйти девятая часть серии - "Крид 3". Это будет первая лента саги без Сталлоне в актерском составе.