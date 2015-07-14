​Стали известны дата и место очередного концерта Рои

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 21 и 22 августа известная певица Роя Айхан выступит с сольным концертом в Зеленом театре.

Об этом Report сообщил продюсер певицы Кянан Байрамов.

По его словам, сольный концерт состоится в рамках проекта концертов на открытом воздухе в Зеленом театре.

К.Байрамов сказал, что музыканты уже готовятся к концерту, а Роя Айхан присоединится к репетициям в конце июля: "Пока мы готовимся к запланированному на август бакинскому концерту. Этим летом концерты в регионах не планируем. Это связано с тем, что местные исполнительные власти не поддерживают инициативу их проведения. Организовывать концерты на открытом воздухе очень сложно. В этом деле необходима поддержка.

Если не в этом, так в 2016 году предусматривается организация концертов Рои ханум в регионах".

Билеты на двухдневный концерт в Зеленом театре уже в продаже. Стоимость билетов варьируется от 10 до 100 манатов.

Время начала концертов - в 21:00.