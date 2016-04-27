Создано ​новое мобильное приложение от сети кинотеатров "CinemaPlus" - ВИДЕО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" запустил новое мобильное приложение для смартфона с операционной системой iOS и Android, которое было заново создано и теперь оснащено несколькими интересными функциями, сообщает Report.

Одна из основных особенностей мобильного приложения – не покидая саму аппликацию, можно очень быстро купить билет в кино, потратив на это минимум времени и сил. Одна из самых главных особенностей данного приложения, которая отличает ее от всех - это возможность двукратным касанием экрана телефона перебросить фильмы, находящиеся в разделе "Скоро", в раздел "Фавориты". С помощью этой функции зрителям за день до выхода фильма придет оповещение о завтрашней премьере. Учитывая занятость зрителей, эта функция поможет вовремя напомнить о предстоящей премьере и своевременном приобретении билета.

Создавая это мобильное приложение, кинотеатр "CinemaPlus" использовал цвета и графику, не утомляющие зрение. Благодаря этому пользователь может долгое время пользоваться данным приложением.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

"CinemaPlus" находится по адресу: проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall, 5 этаж.

Отметим, что азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название на "CinemaPlus".