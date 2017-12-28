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    Состоялся концерт, посвященный 30-летию сценической деятельности Фаика Агаева

    На мероприятии также присутствовал начальник СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев© Report

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Центре культуры Службы госбезопасности (СГБ) прошел концерт, посвященный 30-летию сценической деятельности народного артиста Азербайджана Фаика Агаева.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, деятели культуры и искусства.

    Концерт начался с демонстрации видеоролика о жизни и деятельности певца. Здесь в исполнении членов коллектива самодеятельности Службы госбезопасности прозвучали песни из репертуара Ф.Агаева.

    Затем певец выразил признательность организаторам концерта и исполнил несколько песен. 

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