​Софи Лорен примет участие в благотворительном концерте в Тбилиси

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Легенда мирового кинематографа, итальянская актриса Софи Лорен впервые посетит Грузию и примет участие в концерте, который 15 июня проведет в Тбилиси благотворительный фонд "Натврис хе" ("Древо желаний"). Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила грузинская оперная певица Нино Сургуладзе.

"Дорогие друзья, хочу поделиться очень приятной, радостной и важной новостью: 15 июня в нашем благотворительном концерте в Тбилисском театре оперы и балета в ранге почетного гостя примет участие мировая кинолегенда Софи Лорен", - сказала Сургуладзе. По ее словам, Лорен "совершенно безвозмездно выразила желание поддержать фонд "Натврис хе" в деле спасения жизней детей". Этот фонд в 2015 году был основан Сургуладзе.

Певица встречалась с кинозвездой в Италии в 2007 году и рассказала ей о Грузии. "Великая актриса сказала мне тогда, что из республик бывшего Советского союза она бывала только в России, и выразила желание посетить Грузию. И вот это время настало", - сказала Сургуладзе.