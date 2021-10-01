Скончался солист известной группы

Скончался солист инди-рок-группы Delays Грег Гилберт.

Скончался солист инди-рок-группы Delays Грег Гилберт.

Как передает Report, об этом сообщила супруга покойного Стэйси Хил.

Отмечается, что причиной смерти лидера Delays стал рак кишечника, который был обнаружен у него в 2016 году. Мужчина умер в возрасте 44 лет.

Известно, что несколькими неделями ранее музыкант сказал, что прекратил лечение от рака. В это время он уже находился в хосписе, где получал обезболивающие средства, и признавался, что скучает по жене и дочерям. Во время болезни Грег Гилберт не переставал заниматься музыкой, а также делился с фанатами своими стихами и рисунками.