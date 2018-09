Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ 28-летний музыкант умер в своём доме в столице Омана — городе Маскат.

Как передает Report, об этом сообщает FoxNews

Причины смерти не приводятся.

Avicii наиболее известен благодаря таким композициям, как I Could Be the One, Wake Me Up, You Make Me и Addicted to You.