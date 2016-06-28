Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Скончался известный итальянский актер, продюсер и профессиональный спортсмен Карло Педерсоли.

Как сообщает Report, актер умер в Риме на 87-м году жизни.

Отметим, что Карло Педерсоли родился в 1929 году в Неаполе и с детства занимался профессиональным спортом. Он стал первым итальянским спортсменом, проплывшим 100 м менее чем за минуту. На олимпийских играх в 1952 году он представлял Италию. Во время тренировок К.Педерсоли познакомился с будущим коллегой Марио Джиротти, по совету которого начал деятельность в кино.

Он прославился, благодаря фильму "Бог простит... Я нет!", в котором он снялся в 1967 году. После этого фильма Педерсоли выбрал себе сценическое имя Бад Спенсер в честь любимого актера Трейси Спенсера.