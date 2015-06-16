Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ На 41-м году жизни скончалась российская певица Жанна Фриске.

Как передает Report, об этом сообщил отец Жанны Фриске Владимир Борисович.

Последние месяцы боровшаяся с раком головного мозга артистка жила с мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном в загородном доме.

«Конечно, жизнь заканчивается. Но эта закончилась слишком рано. Она была доброй, искренней и сильной. Господи, как же мне жалко тебя, Жанна. Я уверен, что там ты будешь счастливее. И продолжишь петь. Счастливого путешествия», — написал в твиттере продюсер Максим Фадеев.