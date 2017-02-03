Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться местами работы, отвечая таким образом на критику со стороны главы государства. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, звезда боевиков опубликовал видеозапись с ответом на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу "Подмастерье-знаменитость" (Celebrity Apprentice), и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.

"Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось", — отметил Трамп.

В своем видеоответе актер предложил президенту поменяться местами работы.

"Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами — ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно", — сказал Шварценеггер.