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Семья Брюса Уиллиса сообщила его новый диагноз

Семья Брюса Уиллиса сообщила его новый диагноз У 67-летнего актера Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию.
Шоу-бизнес
17 февраля 2023 г. 08:44
Семья Брюса Уиллиса сообщила его новый диагноз

У 67-летнего актера Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении семьи артиста, опубликованном на сайте ассоциации, которая помогает страдающим этой болезнью.

"Состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД)", - отмечает сайт.

Семья актера указала, что афазия (расстройство речи), которую Уиллису диагностировали в прошлом году, - это лишь один из симптомов болезни. При этом родные актера заявили об облегчении в связи с тем, что наконец получен четкий диагноз.

Первые симптомы ЛВД обычно появляются в возрасте до 60 лет, они включают выраженные проблемы с речью, изменения в поведении, пассивность. Семья Уиллиса отметила, что сейчас способов лечения этой болезни не существует, но выразила надежду на изменение ситуации в ближайшие годы.

В конце марта прошлого года семья актера объявила, что он завершает карьеру из-за проблем с речью.

Брюс Уиллис снялся почти в 150 фильмах и сериалах. В числе самых известных его работ - роли в серии фильмов «Крепкий орешек», картинах "Криминальное чтиво", "12 обезьян", "Пятый элемент", "Шестое чувство" и "Королевство полной луны". Последний фильм с его участием - "Детектив Найт: Независимость" - вышел в январе этого года, съемки киноленты завершились год назад.

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