Самра Рагимли провела генеральную репетицию перед финалом "Евровидения"

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2016" Самра Рагимли провела в Стокгольме генеральную репетицию перед Большим Финалом конкурса, который состоится 14 мая.

Как сообщает Report, певица, 4 танцора и бэк-вокалист отрепетировали все элементы предстоящего выступления.

Отметим, что автором сценической постановки номера является швед Ройне Содерлунд.

С.Рагимли выступит в финале конкурса с песней "Miracle" (Чудо) под номером 4.