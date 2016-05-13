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    Самра Рагимли провела генеральную репетицию перед финалом "Евровидения"

    Представительница Азербайджана выступит в финале конкурса с песней Miracle под номером 4

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2016" Самра Рагимли провела в Стокгольме генеральную репетицию перед Большим Финалом конкурса, который состоится 14 мая.

    Как сообщает Report, певица, 4 танцора и бэк-вокалист отрепетировали все элементы предстоящего выступления.

    Отметим, что автором сценической постановки номера является швед Ройне Содерлунд. 

    С.Рагимли выступит в финале конкурса с песней "Miracle" (Чудо) под номером 4.

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