​Роберт Де Ниро задолжал налоговой службе США более 6 млн. долларов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Голливудский актер Роберт Де Ниро задолжал налоговой службе США 6,4 млн. долларов.

Как передает Report, об этом сообщили в четверг нью-йоркские СМИ.

По их данным, двукратному обладателю "Оскара" уже пришло уведомление о том, что на одну из его квартир на Манхэттене может быть наложен арест за долги.

Как отмечают СМИ, состояние 71-летнего Де Ниро составляет порядка 200 млн. долларов. Актер является совладельцем нескольких сетей ресторанов в Нью-Йорке, а также имеет недвижимость в Лос-Анджелесе и Лондоне.

В конце 2014 года Де Ниро заработал 13 млн. долларов за два дня съемок в рекламном ролике для открывающегося в Макао казино.