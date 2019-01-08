Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Представлен логотип песенного конкурса "Евровидение-2019".

Как сообщает Report, в этом году логотип конкурса состоит из трех треугольников, соединенных в форме звезды.

По словам исполнительного директора конкурса Джона Ола Санда, треугольник является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии и природе, представляя связь и творчество. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо.

"Создатели логотипа вдохновились дизайном сцены, созданным Флорианом Видером для конкурса "Евровидение-2019". В концепции использованы треугольные формы и структуры", - заявил он.

Отметим, что в этом году конкурс состоится в Экспо-центре в Тель-Авиве. Его участниками станут представители 42 стран мира. Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18 мая.

Лозунг конкурса "Dare to Dream" ("Позволь себе мечтать").