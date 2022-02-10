Права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита" выставят на продажу

Американская компания Saul Zaentz Co. решила продать права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита", а также на создание игр по мотивам произведений.

Американская компания Saul Zaentz Co. решила продать права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита", а также на создание игр по мотивам произведений.

Как передает Report , сообщает издание Variety.

Согласно изданию, компания также владеет правами на выпуск сувенирной продукции и проведение тематических мероприятий. Издание отмечает, что процесс продажи начнется на текущей неделе, управление им поручено ACF Investment Bank. По прогнозам, пакет прав может быть продан за 2 миллиардов долларов.

Трилогия Джона Толкина "Властелин Колец" ("Братство Кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля") вышла в 1954–1955 годах. Роман-эпопея был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а на сегодняшний день превзошел планку в двадцать миллионов. Сочинение дало импульс развитию жанра фэнтези и ролевого движения, став культовым среди молодежи многих стран.