Пол Маккартни выпустил "карантинный" альбом

Альбом был записан в домашней студии

Один из создателей группы The Beatles музыкант Пол Маккартни выпустил свой новый альбом "McCartney III".Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Маккартни рассказал изданию PitchFork.

Пластинка была записана в домашней студии во время карантина. Клип на песню Find My Way был опубликован на его YouTube- канале. Он также был записан в домашней студии. Всего в альбоме значатся 11 песен.

"Каждый день я начинал записывать инструмент, на котором придумал песню, и затем постепенно накладывал все слои — это было очень весело", — рассказал Маккартни.

Музыкант подчеркнул, что занимался тем, что ему нравится. По его словам, он не ожидал, что у него получится создать полноценный альбом.