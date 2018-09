Пол Маккартни обнародовал два сингла из долгожданного альбома

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни объявил о выходе первого за пять лет альбома и опубликовал два видеосингла, которые войдут в него.

Как передает Report, об этом бывший участник группы The Beatles сообщил на своей странице в "Твиттере".

— Новый альбом Egypt Station выйдет 7 сентября. В него войдут синглы I Don’t Know и Come On To Me, — написал Маккартни.

Всего диск будет насчитывать 14 треков. По задумке музыканта, "каждая следующая песня идёт как следующая станция". Стилистика альбома будет похожа на творчество группы Wings, которую Маккартни основал после распада "битлов" в 1971 году. Свой последний студийный альбом New сэр Пол Маккартни выпустил в 2013 году.